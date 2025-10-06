Mi cuenta

Antonio Pérez Queiro

(O Parrulo) 

Faleceu o día 5 de outubro de 2025 aos 92 anos de idade 

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: lugar o luns día 6 de outubro ás once menos cuarto da mañá, na igrexa parroquial de San Martín de Noia. Enterro: Cemiterio Municipal do Paramo; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº1.

Ponte de San Francisco - Noia, 6 de outubro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín