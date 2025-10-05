Divina Dios Vidal
Falleció el 4 de octubre de 2025 a los 100 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Liturgia de la palabra: domingo día 5 de octubre a la una en la Iglesia Parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño. Entierro: a continuación, cementerio parroquial. Funeral: lunes día 6 a las once de la mañana en la Iglesia Parroquial de Nosa Señora do Carmen de Aguiño; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº6.
Tasca - Aguiño, 5 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín