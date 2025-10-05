Concepción Figueira Alfonsín
(Concepción da Ardeira - Nai de Maruja a Tubía)
Falleció el día 4 de octubre de 2025 a los 97 años de edad l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: el domingo día 5 de octubre a las seis de la tarde en la Iglesia Parroquial de Divino Salvador de Taragoña. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº2.
Taragoña - Rianxo, 5 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín