Concepción Figueira Alfonsín

(Concepción da Ardeira - Nai de Maruja a Tubía)

Falleció el día 4 de octubre de 2025 a los 97 años de edad l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el domingo día 5 de octubre a las seis de la tarde en la Iglesia Parroquial de Divino Salvador de Taragoña. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº2.

Taragoña - Rianxo, 5 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín