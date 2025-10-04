Mi cuenta

Ramona Maneiro Morales

(Ramona do Cadista)

Falleció el día 3 de octubre de 2025, a los 97 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el sábado día 4 de octubre a las seis de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, SALA Nº 5.

Nebra, 4 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín