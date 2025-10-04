Óscar Miguel Rodríguez Lema

Falleció el 3 de octubre de 2025, a los 38 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: sábado día 4 de octubre en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xaras. Funeral: lunes día 6 a las siete de la tarde en el Iglesia Parroquial de Nosa Señora do Carme de Aguiño; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Aguiño (Ribeira), 4 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín