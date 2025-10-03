Mi cuenta

María Abalo Diz

(Mujer de Quique de Baygar) 

Que falleció cristianamente, el 21 de deptiembre, a los 52 años de edad. 

l D.E.P. l

Su marido, Enrique García Nebot; sus padres, Martín Abalo y Consuelo Diz (=); sus hermanos, Martín y Javier, sus cuñados, sus tíos, sobrinos, primos, amigos y demás familia. Ruegan a sus amistades y personas piadosas la tengan presente en sus oraciones y asistan a una misa por su eterno descanso que tendrá lugar HOY VIERNES, día 3 de OCTUBRE a las SEIS de la TARDE, a la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Arealonga, favores por los que les anticipan gracias.

Vilagarcía de Arousa, 3 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres de Arosa