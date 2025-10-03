Juan Ramón Vilas Moas

Falleció el día 2 de octubre de 2025, a los 95 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 3 de octubre a las seis de la tarde en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Enterro: Cementerio parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Miraflores (Obre), 3 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín