Hortensia Teijeiro Traveso

Falleció el 2 de octubre de 2025, a los 82 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 3 de octubre a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Orente de Entines. Entierro: Cementerio vecinal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE OUTES, SALA Nº 2.

San Orente (Outes), 3 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín