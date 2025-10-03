Aurelia Torres Sampedro
(Do Rueiro)
Falleció el 2 de octubre, a los 88 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Viernes, día 3 de octubre, a las seis de tarde en la iglesia parroquial de San Esteban de Queiruga. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 5.
