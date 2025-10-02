Mi cuenta

Domingo Martínez García

Falleció el día 30 de septiembre de 2025, a los 75 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy jueves, día 2 de octubre, a las once y media de la mañana en la iglesia de San Pedro de Outes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Outes, 2 de octubre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín