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+Deportes

Os Ingleses convoca elecciones a la presidencia

La actual presidenta, Isabel Fernández, se presenta a la reelección 

María Caldas
12/11/2026 16:30
rugby
Los jugadores mantean a la actual presidenta tras el ascenso
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Os Ingleses Rugby Club convoca elecciones a la presidencia tal y como señalan los estatutos de la entidad vilagarciana, y es que las mismas deben llevarse a cabo cada cuatro años. Por ello, el próximo lunes 16 de noviembre se abre el plazo de presentación de las candidaturas, que estará disponible hasta el día 22 a las 23:59 horas.

“Poderán presentarse todas as persoas socias a 10 de novembro de 2026. As candidaturas deberán enviarse a ingleses@inglesesrugby.com e incluír os datos persoais do candidato/a, a súa vinculación co club, a motivación para asumir a Presidencia e a proposta de equipo directivo. Se decides presentar candidatura escríbenos DM e mandámosche o detalle”, comentan desde el club.

Si hay más de una candidatura, cada una podrá presentar su proyecto el martes 24 de noviembre, entre las 20:30 y las 20:50 horas, repartiéndose ese tiempo entre todas ellas. Asimismo, podrán votar todas las personas dadas de alta como socias a día 10 de noviembre de 2026 en la sede del club.

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