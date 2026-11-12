Os Ingleses convoca elecciones a la presidencia

Los jugadores mantean a la actual presidenta tras el ascenso Gonzalo Salgado

Os Ingleses Rugby Club convoca elecciones a la presidencia tal y como señalan los estatutos de la entidad vilagarciana, y es que las mismas deben llevarse a cabo cada cuatro años. Por ello, el próximo lunes 16 de noviembre se abre el plazo de presentación de las candidaturas, que estará disponible hasta el día 22 a las 23:59 horas.

“Poderán presentarse todas as persoas socias a 10 de novembro de 2026. As candidaturas deberán enviarse a ingleses@inglesesrugby.com e incluír os datos persoais do candidato/a, a súa vinculación co club, a motivación para asumir a Presidencia e a proposta de equipo directivo. Se decides presentar candidatura escríbenos DM e mandámosche o detalle”, comentan desde el club.

Si hay más de una candidatura, cada una podrá presentar su proyecto el martes 24 de noviembre, entre las 20:30 y las 20:50 horas, repartiéndose ese tiempo entre todas ellas. Asimismo, podrán votar todas las personas dadas de alta como socias a día 10 de noviembre de 2026 en la sede del club.