O AVE Vilagarcía despraza a cinco dos seus tiradores ó Internacional Absoluto
A cambadesa Araceli Bugallo quedou terceira na clasificación xeral femenina
O Club AVE Vilagarcía estivo presente no polideportivo municipal San Francisco Javier o Torneo Internacional absoluto Torre de Hércules; esta proba é puntuable para o Ranking absotuto galego.
A competición, na que participaron cerca de 70 tiradores de distintos clubes, estivo organizado polo Club 100TOLOS da Coruña e as Federacións Galega e Española de Esgrima. Do AVE Vilagarcía participaron cinco tiradores.
Por un lado, David García de número 32, gañando a primeira eliminación directa contra o francés Hugo Voyneau (15-12), e perdendo a seguinte contra Jorge Pazó, do Compos. Tamén estivo Pablo González, que acadou o posto 43 no Ranking xeral, pois non pasou a primeira eliminación directa.
No lado femenino, Laura Gómez quedou de número 10, despois de facer unha boa poule, gañando unha eliminación directa e perdendo contra a compostelá Elia Requeijo. Tamén estivo Clara Uxía, que acadou o posto número 12 do Ranking xeral, despois de perder contra a compostelá Ana González e Elena Fernández. A cambadesa Araceli Bugallo rematou terceira na clasificación xeral femenina.