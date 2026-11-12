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Diario de Arousa

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+Deportes

O AVE Vilagarcía despraza a cinco dos seus tiradores ó Internacional Absoluto

A cambadesa Araceli Bugallo quedou terceira na clasificación xeral femenina

María Caldas
12/11/2026 12:45
AVE
AVE
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O Club AVE Vilagarcía estivo presente no polideportivo municipal San Francisco Javier o Torneo Internacional absoluto Torre de Hércules; esta proba é puntuable para o Ranking absotuto galego.

A competición, na que participaron cerca de 70 tiradores de distintos clubes, estivo organizado polo Club 100TOLOS da Coruña e as Federacións Galega e Española de Esgrima. Do AVE Vilagarcía participaron cinco tiradores.

Por un lado, David García de número 32, gañando a primeira eliminación directa contra o francés Hugo Voyneau (15-12), e perdendo a seguinte contra Jorge Pazó, do Compos. Tamén estivo Pablo González, que acadou o posto 43 no Ranking xeral, pois non pasou a primeira eliminación directa.

No lado femenino, Laura Gómez quedou de número 10, despois de facer unha boa poule, gañando unha eliminación directa e perdendo contra a compostelá Elia Requeijo. Tamén estivo Clara Uxía, que acadou o posto número 12 do Ranking xeral, despois de perder contra a compostelá Ana González e Elena Fernández. A cambadesa Araceli Bugallo rematou terceira na clasificación xeral femenina.

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