Moraña espera a más de 200 atletas en el II edición del Trail Monte Acibal
El Club Atletismo +9 organiza la prueba, que bate récord de asistencia este domingo 15 de noviembre
La parroquia de Amil en el Concello de Moraña acogerá este domingo 15 de noviembre el II Trail Monte Acibal, organizado por el Club Atletismo +9 Moraña con la colaboración y patrocinio de varias entidades y asociaciones. Ante la buena acogida del debut en 2025, especialmente en la distancia corta, el Club Atletismo +9 Moraña incorporó para 2026 la modalidad Trail Medio de 16 km (700 m+) para cubrir el salto entre los 8 km y los 22 km.
Más de 250 personas ya se han inscrito para participar en la prueba, que en esta edición contara con tres distancias de 22 km, 16 km y 9 km aproximadamente, con bonificación correspondiente como prueba Seria Prata, puntuables para el ranking Galego de Trailrunning de la Federación Galega de Atletismo y dos distancias para los más pequeños de cinco y también de un kilómetro.
El punto de partida y encuentro se encuentra en la Casa Cultural de Amil, con un programa que ofrece cinco distancias adaptadas a diferentes niveles y edades. .Asimismo, La organización diseñó nuevas rutas con las cumbres del Monte Acibal y los alrededores del Santuario del Amil como eje principal de la carrera.
La prueba incluye refrigerios a lo largo del recorrido y en la línea de meta, así como un obsequio conmemorativo para todos los participantes. Por un lado, en el Trail Longo-Desafío Acibal se llevará a cabo una distancia de 22 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.200 metros. La prueba dará comienzo a las 09:00 horas.
El Trail Medio contará con un recorrido de 16 kilómetros y un desnivel positivo de 700 metros, comenzando a las 09:30 horas. Por otra parte, el Trail Corto recorrerá una distancia de ocho kilómetros, con un desnivel positivo de 500 metros. Esta dará comienzo a las 10:00 horas.
Las categorías menores disputarán cinco kilómetros de recorrido con un desnivel de 300 metros, comenzando a las 10:30 horas, mientras que las infantiles harán un kilómetro con un desnivel de 100 metros en una prueba que dará comienzo a las 11:00 horas.
La prueba atrae tanto a corredores populares como a especialistas federados del Ranking Galego, con una fuerte presencia de clubes locales y comarcales como el propio Atletismo +9 Moraña, Club de Montaña Xesteiras, Os Corredores do Inferno o Atletismo Corredoiras. Lo cierto, es que las inscripciones ya superan las del año pasado.