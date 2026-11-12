Moraña espera a más de 200 atletas en el II edición del Trail Monte Acibal

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La parroquia de Amil en el Concello de Moraña acogerá este domingo 15 de noviembre el II Trail Monte Acibal, organizado por el Club Atletismo +9 Moraña con la colaboración y patrocinio de varias entidades y asociaciones. Ante la buena acogida del debut en 2025, especialmente en la distancia corta, el Club Atletismo +9 Moraña incorporó para 2026 la modalidad Trail Medio de 16 km (700 m+) para cubrir el salto entre los 8 km y los 22 km.

Más de 250 personas ya se han inscrito para participar en la prueba, que en esta edición contara con tres distancias de 22 km, 16 km y 9 km aproximadamente, con bonificación correspondiente como prueba Seria Prata, puntuables para el ranking Galego de Trailrunning de la Federación Galega de Atletismo y dos distancias para los más pequeños de cinco y también de un kilómetro.

El punto de partida y encuentro se encuentra en la Casa Cultural de Amil, con un programa que ofrece cinco distancias adaptadas a diferentes niveles y edades. .Asimismo, La organización diseñó nuevas rutas con las cumbres del Monte Acibal y los alrededores del Santuario del Amil como eje principal de la carrera.

La prueba incluye refrigerios a lo largo del recorrido y en la línea de meta, así como un obsequio conmemorativo para todos los participantes. Por un lado, en el Trail Longo-Desafío Acibal se llevará a cabo una distancia de 22 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.200 metros. La prueba dará comienzo a las 09:00 horas.

El Trail Medio contará con un recorrido de 16 kilómetros y un desnivel positivo de 700 metros, comenzando a las 09:30 horas. Por otra parte, el Trail Corto recorrerá una distancia de ocho kilómetros, con un desnivel positivo de 500 metros. Esta dará comienzo a las 10:00 horas.

Las categorías menores disputarán cinco kilómetros de recorrido con un desnivel de 300 metros, comenzando a las 10:30 horas, mientras que las infantiles harán un kilómetro con un desnivel de 100 metros en una prueba que dará comienzo a las 11:00 horas.

La prueba atrae tanto a corredores populares como a especialistas federados del Ranking Galego, con una fuerte presencia de clubes locales y comarcales como el propio Atletismo +9 Moraña, Club de Montaña Xesteiras, Os Corredores do Inferno o Atletismo Corredoiras. Lo cierto, es que las inscripciones ya superan las del año pasado.