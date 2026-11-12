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+Deportes

El Natural Sport Ribeira consigue la tercera plaza en el Open de Finestrat

Cerca de 600 competidores se citaron en la prueba

María Caldas
12/11/2026 15:30
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El Natural Sport Ribeira consiguió el tercer puesto en el Open de Finestrat, en Alicante. Cerca de 600 competidores se dieron cita en este Open organizado por el Club Finestrat, que entraba dentro de la preparación del Club Natural Sport de cara a las siguientes citas importantes en el calendario. En total, la entidad barbanzana desplazó a 22 de sus deportistas.

“Es un tercer puesto que nos sabe muy bien, solo superados en el segundo cajón por la Selección de Murcia y en el primero por el anfitrión Finestrat. Estamos muy contentos con el trabajo del grupo”, comentan desde la entidad.

Las medallas de oro llegaron de la mano de Dafne Piñeiro, Dani Abeijón, Irene Rodríguez y Satou Ndong. Las platas las firmaron Alberto de la Iglesia, Cati Lijó, Noa Pose y Raúl Caballero. Los bronces fueron obra de Carla García, Teo Millán, Matías Canle, Rodrigo Fernández, Manolito De la Iglesia, Marian Dos Anxos, y Martín Lois.

“Aprovechamos también para hacer llegar los reconocimientos a la trayectoria deportiva a Jairo, Violeta y Juanjo, así como el reconocimiento de Club de Referencia al TKD Finestrat”, remarcan.

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