El CX Fontecarmoa destaca en el Torneo da Coruña

Los ajedrecistas con sus trofeos Cedida

El Club de Xadrez Fontecarmoa estuvo presente en la quinta edición del Torneo ERLAC Cidade da Coruña 2026, organizado por la Escuela de Relaciones Laborales, siendo patrocinado por el concello de A Coruña.

La participación fue numerosa alcanzando casi la cifra de 110 ajedrecistas de toda Galicia, que disputaron un deportivo torneo, puntuable para el XVIII Circuito Galego Promoción de Xadrez, repartidos en cuatro categorías, Infantil, alevín, benjamín y promesas, además del Open en la categoría sénior.

En la villa herculina, se dieron cita los mejores jóvenes ajedrecistas de Galicia, ya que era prueba puntuable para el Circuito Promoción, que disfrutaron de una perfecta jornada de convivencia ya que además de competir en su deporte preferido, disfrutaron de una jornada de amistosa relación, siendo invitados a merendar por la organización y recibiendo regalos por su participación en el evento.

Liam Bouzas Puceiro con su trofeo Cedida

De las cuatro medallas de los jugadores arousanos, se debe destacar el oro en categoría Benjamín conseguido por Liam Bouzas Puceiro, en lo que es su primera victoria en un torneo del Circuito en este año, lo que le acerca a los puestos de cabeza de la clasificación provisional. También buena participación de Sabela Cores Lois que con una quinta posición logra ser la campeona general femenina.

En los más jóvenes, menores de 8 años, Asier Cores López no se baja de los primeros escalones del podio en los últimos torneos, llevándose en esta ocasión la medalla de plata, afianzando su primera plaza en el Circuito.

En los más jóvenes, menores de 8 años, Asier Cores López se llevó en esta ocasión la medalla de plata, afianzando su primera plaza en el Circuito. En el Open Senior, simbólica participación del Fontecarmoa con un único jugador pero que dio sobradamente la talla entre los Maestros participantes, Luca Rey Chimera logró situarse entre los favoritos del torneo consiguiendo un bronce con su tercer puesto.