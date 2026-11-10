El Judo Club Pontevedra logra cuatro medallas en la jornada liguera de las Rías Altas

Los deportistas con sus medallas Ramón Hermida

El Judo Club Pontevedra consiguió cuatro magníficas medallas en la primera jornada de la Liga Rías Altas celebrada en el pabellón Sofía Toro de la localidad coruñesa de Cambre, firmando una destacada actuación en una jornada marcada por el esfuerzo, la deportividad y el aprendizaje.

De los deportistas pertenecientes a la sección que el club tiene en el Gimnasio Gym Urban de Vilagarcía de Arousa, Lucía Leiro y Roi Alves lograron sendas medallas de plata en las categorías alevín femenina de hasta 48 kg e infantil masculina de hasta 60 kg, respectivamente.

Sara Alves obtuvo un séptimo puesto y Nicolás Esteban, en categoría benjamín, afrontó su debut en la Liga Rías Altas durante su primer año de participación. Aunque en esta ocasión no consiguió alcanzar el podio, realizó una notable actuación, mostrando una gran actitud, esfuerzo y capacidad de trabajo, aspectos fundamentales en su proceso de formación deportiva.

La expedición del club completó una gran actuación en esta competición con el resto de la escuadra, proveniente de la escuela de judo de Pontevedra, consiguiendo dos medallas más de plata a cargo de Alba Orts, en categoría alevín femenina de hasta 40 kg, y Manuel Insuela, en infantil masculina de hasta 38 kg.

La participación del equipo contó con el acompañamiento y la dirección técnica de Juan Alberto Rodríguez y Fran Miguens, que estuvieron al frente de los deportistas durante la competición con el objetivo de trasladar al tatami el trabajo realizado durante los entrenamientos y favorecer la evolución deportiva y personal de los judokas.

Asimismo, Ramón Hermida "Lavi" fue el encargado de recoger a través de su cámara los diferentes momentos de la jornada, dejando constancia del esfuerzo, la emoción y las experiencias vividas por el equipo.

Desde el Judo Club Pontevedra se valora muy positivamente esta primera participación, no solo por los resultados obtenidos, sino también por la actitud, el compromiso y las ganas de seguir mejorando demostradas por todos los deportistas. La Liga Rías Altas supone una importante oportunidad para que los jóvenes judokas continúen adquiriendo experiencia, afronten nuevos retos y sigan creciendo dentro de este deporte.