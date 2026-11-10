El Inelsa Asmubal Meaño se impone ante Seis do Nadal por un claro 24-35

El técnico, Adrián Pumar, da instrucciones a sus jugadoras en Vigo Cedida

El Inelsa Solar Asmubal Meaño volvió a mostrar su mejor cara en el encuentro ante Seis do Nadal en Vigo. Las de Adrián Pumar se impusieron a las locales por un 24-35 en un partido en el que fueron superiores a pesar de la baja de Laura Miniño, una de sus principales bazas en el ataque en las primeras jornadas ligueras.

En los primeros minutos el enfrentamiento tornó igualado, pero el Asmubal abrió el parcial a su favor gracias a unas buenas intervenciones de la portera y una certa Carol Fajardo conduciendo el balón desde la posición de pivote.

Las aurinegras cerraban muy bien la defensa, provocando así que las viguesas se vinieran abajo con su planteamiento inicial, ya que las de Pumar podían asistir sin mayor problema a su pivote.

De este modo, el Asmubal llegó con ventaja al descanso tras firmar un 14-19. A la vuelta, las aurinegras abrieron una brecha de 10 goles que dejaban el partido visto para sentencia. A partir de ahí, el técnico del combinado meañés se fue repartiendo minutos entre las jugadoras. Así, el Asmubal vuelve a ocupar la quinta plaza de la clasificación de División de Honor con nueve puntos.