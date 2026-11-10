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+Deportes

El Dojo Berserkers arrasa en el Campeonato Gallego de Grappling Gi en Sanxenxo 

Clasifica así a nueve deportistas para el Campeonato de España de Murcia

María Caldas
10/11/2026 11:27
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El podio de la competición en Sanxenxo
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El equipo Dojo Berserkers - Núcleo de Lutas ha firmado una actuación histórica en la competición de Grappling Gi organizada por la Federación Gallega de Lucha (FEGALOITA), clasificatoria para el Campeonato de España. Los deportistas del club subieron todos al podio, proclamándose Campeones Gallegos de Grappling Gi y logrando un balance espectacular de 7 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

Las medallas de oro fueron para Manuel Morón, Diego Cores, Lucas Ardila, Álex Fernández Busto, Xabier Castiñeiras, Iyon Pérez y Mateo Ardila. El subcampeonato gallego fue para Alexander y el bronce para Anxo Parguiñas.

Con estos resultados, el Dojo Berserkers se consolida como uno de los equipos de referencia del Grappling gallego y asegura la presencia de sus luchadores en la fase nacional en Murcia, donde competirán por el título de Campeones de España.

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