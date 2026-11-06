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Diario de Arousa

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+Deportes

Os Ingleses busca a primeira vitoria da campaña ante Gijón

O cadro de David Lema visita mañán ás 16:00 horas a cidade asturiana, pero os vilagarciáns chegan con baixas importantes

María Caldas
06/11/2026 09:30
Os Ingleses vs Crat
O último encontro do equipo de David Lema en Fontecarmoa
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Os Ingleses afronta mañán unha das citas máis importantes do que vai de tempada. O equipo de Vilagarcía desprazarase a Gijón para medirse ao conxunto asturiano nun encontro que se presenta como un auténtico duelo de necesidades. Os dous equipos chegan á cita sen coñecer aínda a vitoria na competición, polo que sumar os primeiros puntos convértese nun obxectivo prioritario para ambos.

O partido, que se disputará ás 16:00 horas, servirá ademais para pechar a primeira volta da competición. Unha oportunidade para que Os Ingleses dea un paso adiante e comece a traducir en resultados o traballo e as sensacións que foi deixando durante as últimas xornadas. 

O adestrador do conxunto vilagarcián, David Lema, recoñece a importancia do encontro. “É un partido de urxencias para os dous equipos. Aínda non coñecemos a vitoria e necesitamos empezar a sumar puntos”.

Lema considera que, malia os resultados, o equipo deixou boas sensacións en tres dos catro encontros disputados ata o momento, especialmente contra El Salvador e CRAT, ambos xogados na casa. O principal reto pasa agora por transformar ese rendemento en puntos.

No apartado deportivo, Os Ingleses chegará a Gijón cunha convocatoria condicionada polas baixas. Joaquín e Nico, lesionados a pasada semana, non estarán dispoñibles. 

Ademais, varios xogadores arrastran molestias e a presenza dalgúns deles dependerá da súa evolución durante os últimos adestramentos. A pesar das dificultades, o técnico confía no potencial do grupo. “Imos un pouco xustos, pero confíamos en sacar un quince de garantías e loitar pola vitoria”, recalca David Lema.

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