Os Ingleses busca a primeira vitoria da campaña ante Gijón
O cadro de David Lema visita mañán ás 16:00 horas a cidade asturiana, pero os vilagarciáns chegan con baixas importantes
Os Ingleses afronta mañán unha das citas máis importantes do que vai de tempada. O equipo de Vilagarcía desprazarase a Gijón para medirse ao conxunto asturiano nun encontro que se presenta como un auténtico duelo de necesidades. Os dous equipos chegan á cita sen coñecer aínda a vitoria na competición, polo que sumar os primeiros puntos convértese nun obxectivo prioritario para ambos.
O partido, que se disputará ás 16:00 horas, servirá ademais para pechar a primeira volta da competición. Unha oportunidade para que Os Ingleses dea un paso adiante e comece a traducir en resultados o traballo e as sensacións que foi deixando durante as últimas xornadas.
O adestrador do conxunto vilagarcián, David Lema, recoñece a importancia do encontro. “É un partido de urxencias para os dous equipos. Aínda non coñecemos a vitoria e necesitamos empezar a sumar puntos”.
Lema considera que, malia os resultados, o equipo deixou boas sensacións en tres dos catro encontros disputados ata o momento, especialmente contra El Salvador e CRAT, ambos xogados na casa. O principal reto pasa agora por transformar ese rendemento en puntos.
No apartado deportivo, Os Ingleses chegará a Gijón cunha convocatoria condicionada polas baixas. Joaquín e Nico, lesionados a pasada semana, non estarán dispoñibles.
Ademais, varios xogadores arrastran molestias e a presenza dalgúns deles dependerá da súa evolución durante os últimos adestramentos. A pesar das dificultades, o técnico confía no potencial do grupo. “Imos un pouco xustos, pero confíamos en sacar un quince de garantías e loitar pola vitoria”, recalca David Lema.