Sanxenxo homenaxea este sábado a Alexander Kachelaev cun Memorial de alto nivel
Entre os máis de 150 participantes haberá loitadores de seis países
A vila adoptiva de Alexander Kachelaev, quen foi durante 30 anos técnico do Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) e seleccionador de Galicia, acollerá este sábado un evento internacional de Loita Olímpica. Con competidores de ata seis países nunha nómina que superará os 150 participantes, Sanxenxo vivirá a cuarta edición do memorial dedicado a unha figura clave no maior impulso que experimentou este deporte a nivel autonómico.
A xornada organizada pola Federación Galega de Loita e D.A., co apoio do Concello de Sanxenxo, a Deputación de Pontevedra, a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e o Xacobeo 2027, permitirá desfrutar de combates no pavillón de Baltar dende a maña ata a noite. A sesión matinal, dende as 10:00 ata as 14:00 horas, está reservadas para as categorías U15 e U17. A actividade na pista reactivarase coa competición Sénior a partir das 16:30 e concluirá ás 20:30.
Para U15 e U17 trátase dun evento moi importante no calendario. O Memorial Alexander Kachelaev está encadrado no Ranking Nacional xunto a outras tres probas: Torneo Villa de Madrid, Torneo Maider Unda de Barakaldo e Torneo Isla de Mallorca. Este Ranking serve para sumar puntos que dan acceso á clasificación para os campionatos de Europa e do Mundo.
A dimensión desta cita non deixa de medrar ano tras ano. Así o pon de manifesto o cartel desta edición cunha sobranceira participación estatal que alcanza os 27 clubs e cinco seleccións chegadas dende o estranxeiro: Moscova, Portugal, Romanía, Ucraína e Bulgaria. Cabe destacar a presenza feminina, cada vez maior, representando o 35% da inscrición.
Os afeccionados que non poidan achegarse ata o pavillón poderán desfrutar da competición de modo online en www.zenytsports.org. O seguimento a través da web e nas redes sociais é moi alto debido ao crecente interese da sociedade neste tipo de deportes.
Presentación
Os detalles do evento déronse a coñecer no acto de presentación que tivo lugar este xoves no pavillón de Baltar e no que estiveron presentes Marcos Guisasola, concelleiro de Deportes de Sanxenxo e deputado provincial da Deputación de Pontevedra; Guillermo Reinaldo, representante da Secretaría Xeral para o Deporte; José Luis Olazabal, presidente da Federación Galega de Loita; Tatiana Kachelaeva, viúva de Alexander Kachelaev; Rubén Méndez, técnico do CGTD na sección de Loita; Pablo Pintos, director técnico da Federación Galega de Loita; e as seleccións de Moscova de Loitas Olímpicas.
Escenario de éxitos
O Memorial Alexander Kachelaev repite en Sanxenxo despois dos éxitos organizativos que nos últimos anos tiveron lugar nesta localidade pontevedresa. Escenario de dous Rankings das Series Mundiais de Loita Praia no ano 2022, así como do primeiro Campionato Galego de Loita e Sambo Praia no 2025, estase postulando como un concello dinamizador do deporte e cun gran atractivo para novas disciplinas deportivas. O seu entorno, as instalacións e a xestión municipal, propician o forte crecemento do tecido deportivo na vila. Deste xeito, atrae actividades e turismo fóra da temporada estival.
Concentración no CGTD
Como antesala da competición, os deportistas do CGTD de Pontevedra teñen esta semana a compañía de loitadoras e loitadores doutros puntos de España, completando a súa formación con sparrings de nivel estatal. Ademais, nesta convivencia participan dende o luns as seleccións de Moscova de Loita feminina, Loita Libre Olímpica e Loita Grecorromana. A posibilidade de adestrar con especialistas estranxeiros levou a que se achegaran ao CGTD numerosos deportistas de toda Galicia.