El Rotogal Boiro consigue una galopante victoria en su visita al Barça

El combinado de Chicho Alves se coloca quinto en la clasificación con nueve puntos DAMIAN AVILES

El Rotogal Boiro consiguió una apasionante victoria por 1-3 en su visita al Barça Voleibol. Los de Chicho Alves disputaron el partido correspondiente a la primera jornada de la Superliga 2 Oro, que tuvo que ser aplazado en su momento por las fuertes lluvias que azotaron Barcelona. Los boirenses consiguieron imponerse con un juego muy serio y ordenado para neutralizar a una plantilla muy experimentada.

Lo cierto, es que para el Rotogal Boiro las complicaciones empezaron ya con el viaje, y es que los boirenses partieron hacia Barcelona en el propio día de partido. El equipo salió a las cuatro de la mañana hacia Oporto para coger un avión hacia la ciudad condal.

A pesar de las dificultados, ya en el primer set los visitantes consiguieron imponerse. Los de Chicho Alves sacaron muy bien y concedieron muy pocos errores, haciendo mucho daño a la línea de recepción blaugrana para ponerse por delante en los primeros minutos del enfrentamiento.

El segundo parcial fue muy parecido al primero. Los boirenses comenzaron dominando a través del saque, aunque en esta ocasión los catalanes lograron poner contra las cuerdas a los barbanzanos, que pudieron cerrar el set a su favor por la mínima con un 26-28 al descanso.

El tercer set se hizo más pesado para los visitantes, que tuvieron varias bolas de partido para sentenciar ante un rival que apretaba cada vez más, especialmente a través de la figura de Oriol Nadal, que fue el máximo anotador de los locales al sumar 15 puntos en total para el combinado anfitrión. Lo cierto, es que el Rotogal Boiro desaprovechó una renta de cinco puntos para sentenciar el 0-3.

Así, el encuentro se vio empujado a un cuarto set, en el que el desgaste físico del viaje y de sostener un alto nivel durante todo el enfrentamiento comenzó a pasar factura al combinado visitante.

Cuarto set

Con el 1-2 en el electrónico, los de Chicho Alves mostraron una increíble garra para sacar adelante los últimos minutos de partido con la misma intensidad que los primeros sets. Pero un destacable Martín Casais se puso al frente del saque boirense para volver a disparar y conseguir cierta ventaja en el marcador sobre los blaugranas.

Con un par de saques directos de Martín Casais, el Rotogal Boiro se creció en la cancha para cerrar así un 1-3 a su favor. Así, Casais terminó el encuentro como máximo anotador con un total de 20 puntos. También destacó Héctor Barro por el cuadro boirense, sumando un total de 15 puntos para los de Chicho Alves.

“Estamos muy contentos porque era una cancha y un rival muy difícil. La verdad que el viaje fue horrible por madrugar tanto y nos pasó factura, pero muy felices por los tres puntos”, comenta el entrenador del Boiro.

Ahora, el equipo se prepara ya para su próxima cita, y es que este domingo tendrán que volver a viajar, ya que se enfrentan al Pinto en Madrid. El enfrentamiento será a las 17:00 horas en el Pabellón Príncipe de Asturias. Esta vez, el Rotogal hará frente a un equipo que viene en una muy buena dinámica y ocupa la cuarta posición de la tabla clasificatoria con 11 puntos. Los madrileños llevan también tres victorias hasta ahora.