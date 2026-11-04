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+Deportes

Pablo Bocelo y Araceli Fachal triunfan en la Carreira de Rianxo

La prueba reunió a más de 700 deportistas

María Caldas
04/11/2026 19:30
GaÃ±adores nas diferentes categorÃ­as da Carreira Popular de Rianxo
Los ganadores de las diferentes categorías de la prueba
JUAN MARTINEZ
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Pablo Bocelo y Sara Castillo triunfaron en la XII edición de la Carreira Popular Concello de Rianxo, en la que participaron alrededor de 700 deportistas. En el apartado masculino absoluto de 10K, Bocelo consiguió la primera posición con un tiempo de 00:32:08, seguido del deportista del Portugalete Hugo García con un 00:32:15. En la quinta posición se encontró el deportista del Triatlón Rianxo Damián González.

Su compañero de equipo Alejandro Creo se colocó en la décima posición de la prueba de 10K. En femenino, Araceli Fachal consiguió la primera plaza, mientras que en el apartado femenino máster, la primera posición fue para la deportista del Atletismo Celta, Sara Castillo. La atleta completó la prueba absoluta en un tiempo de 00:35:02. En el lado máster masculino, Xabi Agraso fue primero.

Asimismo, en la categoría Sub 18 de la 10K, la rianxeira Sabela Fernández consiguió hacerse con la primera posición. En el Sub 20 masculino, el atleta del Canario de Ribeira, Juan Antonio Núñez, fue primero. Por otro lado, en la categoría Sub 23 masculina Manu Mariño, de Cabo de Cruz, fue primero, y César Creo, del Rianxo, segundo. En Sub 10 el triunfo fue para Álex Oviedo y Noa Martínez, y en Sub 12 para Adrián Rodríguez y Noa Vázquez. En Sub 14 la victoria fue para Nogueira y Queiruga.

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