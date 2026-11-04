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+Deportes

Los palistas del Breogán disputan la VIII Regata San Rafel en Argentina

Zsofia Czellay-Voros y Adrian Boros representaron a la entidad grovense

María Caldas
04/11/2026 12:48
piraguismo
Los deportistas del Breogán do Grove en la Regata de San Rafael, en Argentina
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Los palistas del Breogán do Grove Zsofia Czellay-Voros y Adrian Boros, se desplazaron a Argentina para disputar la VIII edición de la Regata San Rafael en la localidad de Mendoza. De este modo, la competición, organizada por UTN Canotaje San Rafael, reunió a destacados palistas locales y nacionales, y figuras de la élite mundial del piragüismo.

Por un lado, Zsofia Czellay-Voros se proclamó campeona en el K1 femenino sénior. La húngara hizo valer sus credenciales como palista de élite mundial al imponer un ritmo insostenible desde la salida, distanciándose así de las representantes locales y del resto de competidoras internacionales, como el caso de Polonia. En el caso de Adrián Boros, quien es miembro del cuerpo técnico de Breogán, este consiguió el, subcampeonato en la categoría de K1 masculino sénior.

Boros demostró que sigue compitiendo al máximo nivel al adjudicarse la medalla de plata, solo por detrás del palista noruego Jon Amund Vold. Justo una semana antes de su paso por Mendoza, Adrián compitió en el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026, con un bronce en el K2.

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