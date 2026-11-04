El Club Olimpic destaca en el Open de Pontevedra

Los deportistas del Olimpicb que se desplazaron a Pontevedra Cedida

El Club Olimpic de Vilagarcía de Arousa cumplió una actuación destacada en el XXVIII Open Cidade de Pontevedra. Organizado por el Club Mace Sport bajo la dirección de Miguel Cortegoso, el torneo se consolidó como una de las grandes citas del calendario deportivo gallego e internacional.

La nueva edición batió el récord de participación con un total de 1.952 inscripciones entre atletas, entrenadores y árbitros. Así, compitieron deportistas procedentes de más de 100 clubes de España, Portugal, Francia, México, Nicaragua y Andorra. En total, el Club Olimpic de Vilagarcía cosechó 14 oros, una plata y tres bronces, sumando un total de 18 medallas. En la categoría de exhibición infantil la entidad vilagarciana consiguió un total de 10 medallas de oro.

Nora, Alexia, Lucas, Mark, Izan, Oliver, Zaira, Valeria, Julieta y Adela fueron los encargados de hacerse con los metales infantiles. Por otro lado, en la modalidad de combate, el Olimpic se colgó tres oros y dos bronces. Alexia, Mark e Izan se hicieron con la primera medalla, y Oliver y Nayara con la medalla de bronce.

Por último, en la categoría de freestyle, el club vilagarciano consiguió un oro, una plata y un bronce. Oliver se encargó de la medalla de oro, Miguel fue plata e Izan bronce. Por todas estas actuaciones, el Olimpic se colocó segundo en la clasificación general por equipos en Pontevedra.

El Costado TKD Boiro

Asimismo, el Costado TKD Boiro consiguió ocho medallas en Pontevedra con dos oros y seis bronces gracias a una delegación de 16 deportistas.

Desi Rivadulla fue la primera en conseguir el oro en la categoría sénior, mientras que Damián Ramallo repitió metal en la categoría cadete. Por otra parte, el club metió en el tercer cajón del podio a la precadete Sira Soneira, los cadetes Pablo Fernández, Antón Miranda y Daniela Fidalgo, la júnior Yaiza Rivadulla y la veterana Natalia Vázquez, que disputó la categoría Máster 1 para cerrar l.a participación boirense.