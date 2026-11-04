La cambadesa Araceli Bugallo consigue dos platas en Madrid

A la izquierda, Araceli Bugallo en el podio internacional Cedida

Las instalaciones deportivas de Moratalaz, en Madrid, acogieron las dos primeras pruebas de los circuitos europeos y nacionales de esgrima en la categoría máster. La organización estuvo a cargo de la Asociación Española de Veteranos de Esgrima (AEVE), la Federación Española de Esgrima, y la Comunidad de Madrid. Hasta allí se desplazó la cambadesa Araceli Bugallo, que consiguió sendas platas tanto a nivel nacional como internacional.

La competición europea fue la primera en dar comienzo con la modalidad de espada en las categorías femenina y masculina, empezando con sable y terminando con florete. En espada femenina, debido a la cantidad de tiradoras convocadas, agruparon dos categorías.

Las poles fueron distribuídas en las 17 pistas instaladas en el recinto deportivo para agilizar la dinámica de la competición. En la categoría 3-4, la cambadesa Araceli Bugallo consiguió cuatro victorias, midiéndose a Paula Sullivan, de Gran Bretaña, Mariette Mason, de Irlanda, Magda Vananti, de Suiza, Pauline Close, de España, y una dettora contra la francesa Catherine Hori. Una vez terminadas las poles, Bugallo pasó en el ranking general como segunda.

En las eliminaciones directas, Araceli Bugallo pasó exenta. En el cruce de octavos ganó por 10-5 a la brasileña Claudia Costa, y en semifinales venció a Pauline Close por 9-7. En la gran final cedió ante Rosa Cano por un 10-7, haciéndose así con el segundo puesto en el ranking europeo.

Ya en el Nacional, en las poles, Araceli Bugallo ganó cinco asaltos contra Isabel Vázquez, Pauline Close, Claudia Costa, Angeles Usano y Carmen López, pero cedió ante Rosa Cano.

En octavos se volvió a ver las caras con Carmen López, ganando por 10-3, y en semifinales venció por 6-2 a Isabel Vázquez. En la final cedió de nuevo ante Rosa Cano por un 10-6 para quedar de nuevo en la segunda posición del ranking, esta vez a nivel nacional, en el feudo madrileño.