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+Deportes

Yara Tristán se proclama campeona gallega en el Sara Gómez

La deportista del Club de Boxeo Arousa venció a Mar Prieto en el II Memorial Felipe 'Pantera' Rodríguez

María Caldas
03/11/2026 12:24
Boxeo
Yara Tristán con el cinturón de campeona
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El Pabellón Sara Gómez de Vilagarcía de Arousa acogió la II edición del Memorial Felipe 'Pantera' Rodríguez. La competición, organizada por la Federación Gallega de Boxeo en colaboración con el Concello de Vilagarcía, contó con la presencia de varios deportistas locales que dejaron el listón muy alto. 

Antes del inicio de la competición, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, entregó un obsequio y recuerdo conmemorativo a los familiares de Felipe 'Pantera' Rodríguez sobre el cuadrilátero.

Un total de ocho combates deleitaron a los presentes en el feudo vilagarciano, de los cuales cinco fueron amateur, uno de exhibición de boxeo adaptado e inclusivo y el plato fuerte, los dos combates en los que se disputaba el Campeonato Gallego Neoprofesional.

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El II Memorial Felipe “Pantera” Rodríguez en imágenes

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Uno de los grandes combates de la jornada fue el que enfrentó a la local Yara Tristán, deportista del Club de Boxeo Arousa, contra la compostelana Mar Prieto. La joven vilagarciana consiguió vencer a su rival en -54kg y llevarse el título autonómico en casa luego de cinco asaltos.

Asimismo, en la categoría masculina, el caldense Branyel Suárez también levantó el cinturón después de que su oponente, Luis Arturo Piza, tuviera que retirarse por decisión médica a causa de una brecha sufrida por un golpe fortuito en la ceja derecha.

Boxeo
Los miembros del Club de Boxeo Arousa en el Sara Gómez
MONICA VILA

Por otra parte, en lo que respecta a los combates amateur, el Club de Boxeo Arousa también celebró dos triunfos. Pedro Fernández venció a Cibrán Santiago en -60kg por puntos, y Kevin Cardalda, en -70kg hizo lo propio ante Lucas Hermida. 

Por el club anfitrión también participó Miguel Hernández en -60kg, quien cedió ante el deportista de Burgos David Cal.

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