Las inmejorables condiciones de mar y viento en Vilagarcía de Arousa rubrican un brillante Campeonato de España de 470 y 49er

La entrega de premios en Vilagarcía Claudia Giraldo

Finalizó en aguas de la ría de Arousa y organizada por la Real Federación Gallega de Vela, la Semana Galega de Clases Olímpicas y Campeonato de España para las modalidades de 470 y 49er, con unas condiciones inmejorables de mar y viento con las que se pudo completar todo el programa deportivo de la cita velística, 9 mangas para la Mixta del 470 y 15 para la categoría masculina del 49er.

Finalmente, en 470 Absoluto, se llevaban el título nacional el combinado Real Club Náutico de Palma/Real Club Náutico de Calpe, formado por Pablo Ruiz Ponce y Anna Korecka Zlotnikova.

Ya en la segunda plaza, y con 20 puntos, se subían al segundo peldaño, Paula Laiseca Bueno e Ion Ancisar. . El bronce era para el tándem Pol Mateu Badía y Ariadna Suárez Álvarez, del Club Nàutic El Balís y el Real Club Náutico Gran Canaria.

Los 49er ejecutaban 15 mangas, cinco por cada uno de los tres días que duró el Campeonato, siendo finalmente el oro para el combinado Club Nàutic S´Arenal/Real Club Náutico Torrevieja, de Conrad Konitzer y Antonio Torrado. La segunda posición fue para los hermanos Wizner, Martín y Jaime, del Real Club Náutico de Vigo, con 29 puntos y 4 primeros puestos. Los olívicos han hecho un gran campeonato que, incluso, llegaron a liderar. Y terceros Ricard Castellví y Pol Font, del Club Nàutic El Cambrils/Club Nàutic Arenys de Mar, con 40 puntos.

La entrega de premios se contó con la asistencia del concejal de deportes Carlos Coira; la directora territorial de la Consellería do Mar, Elena Suárez; el presidente de la Mancomunidad del Salnés, David José Castro; y el vicepresidente de la Real Federación Gallega de Vela, Pedro Piñeiro.