El Asmubal Meaño firma las tablas ante el Sar Rodavigo

El equipo local posando al final del partido Cedida

El Inelsa Solar Asmubal Meaño empató en su último enfrentamiento en casa por un 23-23 ante el Sar Rodavigo. Lo cierto, es que las redondelanas consiguieron imponer su gran trabajo defensivo para marcar el ritmo. La clave del enfrentamiento pasó por las exclusiones, que finalmente fueron 12, y tres de ellas en los primeros minutos del encuentro de División de Honor Plata Femenina.

Ya desde el inicio en Coirón, las visitantes lograron adelantarse en el electrónico con un parcial de 2-5 que las de Pumar lograron revertir rápidamente. De este modo, las locales consiguieron mantener una ventaja de cinco goles luego de un parcial de 5-1 que sellaron tras empatar a ocho a los 20 minutos del inicio del duelo.

Segunda mitad

Tras una intensa primera parte, las jugadoras volvieron a escena con una gran Raquel Muñiz, que ponía el 16-16, pero las redondelanas no bajaron los brazos y las de Pumar terminaron por encajar un 0-6. Ante la evidente sangría, el entrenador local ordenó tiempo muerto.

Las visitantes volvieron a imponer su defensa ante un Asmubal que no se encontraba en el lanzamiento exterior. La igualdad definió un final de infarto en el que los goles de las hermanas Miniño salvaron el empate para el combinado local.