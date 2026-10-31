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+Deportes

El Asmubal recibe en Coirón al SAR Rodavigo

Las de Adrián Pumar vuelven a casa a las 20:00 horas

María Caldas
31/10/2026 08:40
asmubal
El Inelsa Asmubal se coloca cuarto
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El Inelsa Solar Asmubal Meaño regresa a Coirón para enfrentarse al SAR Rodavigo hoy a las 20:00 horas. Las de Adrián Pumar buscan prolongar su buena racha de victorias ante un rival al que ya conocen bien. 

Por el momento, las meañesas se mantienen en la cuarta posición de la División de Honor Plata Femenina, mientras que las redondelanas se encuentran en la séptima plaza luego de cosechar dos derrotas consecutivas ante Leganés y el Rocasa de Gran Canaria.

A pesar de que el encuentro se presente como igualado, las locales esperan hacer valer su buen juego de las últimas semanas para imponerse en casa. Una de las jugadoras de referencia del SAR Rodavigo es Carmen Magallanes, que se encarga del lateral derecho a sus 25 años, y en este comienzo de liga, promedia una cifra de 6,75 goles por partido.

En la pasada temporada, las meañesas perdieron en casa en su enfrentamiento ante las redondelanas, mientras que en su visita a Redondela consiguieron la ansiada victoria.

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