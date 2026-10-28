Tania Álvarez durante la competición en Argentina Federación Española de Piragüismo

La grovense Tania Álvarez (04/10/1994) viene de proclamarse campeona del mundo junto a Tania Fernández en el Mundial de Argentina. Ambas forman ya uno de los dúos más constantes de la élite nacional, y es que ‘las Tanias’ ya son historia del K2 luego de conseguir su segunda medalla de oro consecutiva tras una ardua batalla con las palistas de Hungría.

¿Cómo fue la experiencia en el Mundial de Argentina?

Pues muy buena, muy contenta. Fue una regata en la que pudimos tratarnos con las húngaras en el cuarto porteo. Al inicio fue un grupo numeroso de seis embarcaciones. Nosotras utilizábamos lo que teníamos delante y colaboramos hasta el final. Fueron dos vueltas completas y luego ya una pequeña en la que ibas pensando en qué lugar ibas a quedar este año, de qué color iba a ser la medalla.

Tania Álvarez revalida el oro en el K2 en el Mundial de Argentina Más información

¿Es especial revalidar el oro junto a Tania Fernández?

Sí. Es el segundo oro consecutivo, tenemos otro en el 22 y tres platas y un bronce. Mi compañera es Tania Fernández, jamás contemplé a otra y bueno, conseguimos otra medalla de ‘las Tanias’.

¿Cómo vivieron la batalla con las húngaras?

Creo que fue de las pruebas que más pude disfrutar en el evento. En el momento el que pudimos hacer ese break, ese cuarto porteo con las húngaras, colaboramos tanto con relevos muy fuertes, intensos y de corta duración. Con esa estrategia conseguíamos mantener la velocidad alta con la que navegábamos y abrir esa distancia. Hubo que hacer muchos esfuerzos.

¿Fue muy duro?

Cuando vas a ritmos altos sí que es duro. Es difícil escaparse. Pero ver que estábamos en el barro pues eso te motiva y cuando sabíamos que podíamos asegurar la medalla, pues ya pensábamos en si nos haríamos con la plata o el oro.

Es su séptima medalla mundialista en maratón, ¿se vive igual que las primeras?

Es cierto que las primeras son muy especiales. Igual que la de 2018 que fue en Portugal, país vecino, estábamos ahí en la pelea y ese primer oro fue muy especial. Es cierto que, cuando lo hablamos entre nosotras nos da la sensación de que no queremos darle menos valor a otras, pero sí que es verdad que hay medallas que son más especiales, aunque intentamos que no nos pase. Sumar un oro sí que siempre es mucho más especial.

¿Qué fue lo que más le sorprendió de esta competición?

La verdad que el ambiente. Nunca habíamos estado en Argentina en un Campeonato del Mundo, que era la primera vez que se hacía en Latinoamérica. La verdad que nos sentimos como superestrellas, salíamos del hotel y había niños con camisetas pidiéndonos autógrafos y fotos. Creo que nunca me había sentido así, ni en España.

¿Y con el tiempo?

Tuvimos un poco de mala suerte. El río estaba desbordado, el porteo fue muy pequeñito y a nosotras personalmente nos gusta que sea un poco más, de mayores dimensiones para que realmente podamos corres como lo hacen ‘las Tanias’. Creo que aún así pudimos hacerlo bastante bien.

Lamentablemente no podemos vivir de esto, tenemos que compaginarlo con nuestra vida profesional

¿El nivel de exigencia fue similar a años anteriores?

No sé si habría más o menos nivel, pero había embarcaciones nuevas como las argentinas, con una preparación y una selección muy específica. Había mucho nivel y con varias embarcaciones que estuvieron en cabeza en las primeras vueltas. Lasa que fueron plata, el año pasado habían conseguido el bronce. Los barcos magiares tienen buen nivel.

¿Hay algún aspecto que quizás les resultó más difícil?

Quizás el porteo. La semana anterios nos dijeron que iban a ponerlos, después que en la playa no estaba previsto el porteo porque estaba complemente inundada. La primera vez nos dijeron que tenía una dimensión de 40 metros, y la primera foto que vimos parecía de broma. Tuvimos suerte porque iban pasando los días y el caudal iba bajando, menos el día que competimos nosotras. Tuvimos un poco de viento.

¿Hasta qué punto puede influir el caudal?

Pues no había mucha corriente, que en ese aspecto sí que nos tranquilizó. Pero lo que nos llamaba la atención era lo que pudiéramos tener debajo porque el agua estaba de color chocolate. Los primeros días estábamos toleando, pero al final fue bien.

¿Cómo gestionaron la preparación para el Mundial?

Normalmente solemos entrenar dos o tres veces por semana en embarcación doble y luego cada una con su preparación en casa. Nada especial, como otros años, entrenar duro y combinarlo con nuestra actividad profesional, porque lamentablemente no podemos vivir de esto.

¿Qué hay detrás de asentarse en la élite?

Mucho trabajo. No se nos regaló nada. Somos dos personas normales que hemos trabajado mucho por nuestros sueños. Confiamos mucho la una en la otra y ahí está un poco la clave.

No se nos regaló nada, hemos trabajado mucho por conseguir nuestro sueño

¿Dónde está su techo?

No lo sabemos, el futuro será el que lo dirá.

¿Cómo fue competir en K1?

Bien, era la primera vez que competía en el K1 en un Mundial. Quería intentarlo porque es un año en el que estoy especialmente bien. Tuve el percance de un golpe con la noruega y bueno, mi cabeza estaba en el K2.

Lo complicado de la élite es mantenerse, ¿no?

Exactamente. Llevamos ocho años sin bajarnos del podio. Somos muy constantes. Desde el 2018 no nos bajamos. Las embarcaciones van cambiando pero nosotras nos mantenemos y vamos a seguir trabajando en esta línea.

¿En qué ha crecido más?

A nivel individual di un saltito, y se refleja en el K2. Nuestro objetivo es ser competitivas y tener el nivel para estar peleando por otra medalla.

A nivel personal, ¿qué mas espera del piragüismo?

Es una pregunta difícil. La verdad es que no sé qué responder. Simplemente seguir siendo nosotras. Cuando uno está bien, los buenos resultados vienen de la mano.