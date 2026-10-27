Laura Miniño lidera la nueva victoria del Asmubal Meaño

El equipo meañés en su visita al Polideportivo Municipal de Guardo

El Inelsa Solar Asmubal Meaño cosechó una nueva victoria en su visita al Fuentes Carrionas. Las de Adrián Pumar vencieron por 22-37 en un partido en el que Laura Miniño volvió a ser la gran protagonista por parte de las visitantes.

El encuentro comenzó con un intercambio rápido de goles. A los 43 segundos, Laura Miniño abrió el marcador para Inelsa Solar Asmubal Meaño con un lanzamiento parado. Sin embargo, Sarra Sioud respondió rápidamente con un gol para Fuentes Carrionas en el minuto. El intercambio de golpes continuó hasta que Sabela Miniño logró anotar nuevamente para el equipo visitante, estableciendo una ventaja inicial.

Las exclusiones comenzaron a afectar a Fuentes Carrionas, permitiendo así a las meañesas capitalizar sus oportunidades. Agustina Ballada anotó otro gol y poco después Goretti Carballal amplió la ventaja.

La defensa y la portera Luna Vega mantuvieron a las locales en el partido, pero la constante presión ofensiva de las de Pumar resultó en un parcial abrumador al final del primer tiempo, cerrando la primera parte con un 16-9 en el Municipal de Guardo.

La segunda mitad comenzó con dos goles consecutivos de Laura Miniño, que evidenciaron la capacidad ofensiva del combinado meañés. Con una diferencia ampliada, Fuentes Carrionas intentó ajustar su estrategia. Sin embargo, cada intento fue contrarrestado de manera por las jugadoras de Adrián Pumar.

A pesar de los esfuerzos destacados por parte de Sarra Sioud y Ana Antonella, quienes aportaron varios goles clave para su equipo durante esta mitad, el Asmubal mantuvo su intensidad y logró establecer una ventaja definitiva. La inclusión táctica de jugadores como Agustina Ballada también mostró resultados positivos para el ataque visitante.

Las exclusiones afectaron aún más al combinado local, por lo que las de Pumar cerraron con un 22-37.