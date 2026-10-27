La boirense Alma Pérez logra un bronce en el Drácula Open

Alma Pérez con la medalla de bronce Cedida

El Dracula Open 2026 fue la 15ª edición de este destacado torneo internacional de taekwondo en categoría G1-E1. La competición se llevó a cabo en Bucarest, y reunió a más de 500 deportistas internacionales en categorías que abarcaron desde infantiles, cadetes y juniors hasta la división sénior, donde los deportistas sumaron valiosos puntos para el ranking global.

Uno de los hitos más importantes para el deporte español en esta edición fue la actuación de Adriana Cerezo, quien se coronó campeona logrando la medalla de oro en su categoría.

Por parte de Galicia, fueron cuatro los deportistas que consiguieron colgarse un metal en Rumanía. Entre ellos, la boirense Alma Pérez en representación del Costado TKD Boiro. Alma Pérez se subió al podio en la categoría de -53 kg.

La gallega derrotó cómodamente a la catalana Judith Córdoba en el primer asalto, en dos asaltos, e hizo lo mismo contra Laura Rodríguez, aunque en este caso tuvo que esforzarse más para conseguir la victoria. El primer asalto fue muy igualado y se decidió en los últimos segundos, mientras que en el segundo Alma logró imponerse con mayor claridad.

En cuartos de final, se enfrentó a la búlgara Erika Karabeleva en un partido muy disputado que se extendió a tres asaltos. Alma ganó el primero por un estrecho margen, Karabeleva empató en el segundo, y todo quedó en el aire hasta el tercero, en el que la gallega avanzó a semifinales.

En esa ronda se enfrentó de nuevo a la polaca Sila Irmak Uzuncavdar, con quien ya se había enfrentado en Polonia, pero no pudo vengarse. La polaca acabó proclamándose campeona del torneo, mientras que Alma se hizo con la medalla de bronce para finalizar el torneo.