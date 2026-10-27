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+Deportes

El Club de Remo Vilaxoán se estrena en el Campeonato Indoor de Escuelas Deportivas

María Caldas
27/10/2026 17:00
remo
Los vilaxoaneses en Marín
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El Club de Remo Vilaxoán se estrenó en el Campeonato Indoor de Escuelas Deportivas que se celebró en Marín. Así, los arousanos participaron con representantes individuales en infantil y cadete femenino, y equipos en alevín (masculino y femenino), infantil femenino y cadete femenino. 

La competición se llevó a cabo en el Pabellón da Raña, y es que hubo tanto pruebas individuales en simulador (ergómetro) como competiciones por equipos. 

Lo cierto, es que los vilaxoaneses mostraron un alto nivel de competitividad. De este modo, consiguieron dos medallas individuales y cuatro por equipos. Por un lado, el infantil femenino logró el oro individual y el cadete femenino el bronce. Ya en el apartado de equipos, el alevín y cadete femenino levantaron la medalla de bronce, mientras que el alevín masculino fue plata y el infantil femenino consiguió el oro.

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