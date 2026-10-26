Os Ingleses cede en Fontecarmoa ante un contundente CRAT A Coruña

El encuentro en el feudo vilagarciano MONICA VILA

No pudo ser. Os Ingleses sigue sin conocer la victoria en la División de Honor B, y es que el cuadro vilagarciano cayó por un 3-13 en Fontecarmoa ante el CRAT. El equipo local dominó la posesión y llevó la mayor parte del ataque durante gran parte del partido, pero la mayor efectividad de los visitantes acabó marcando la diferencia.

CRAT abrió el marcador con un ensayo en el minuto 22. Los locales respondieron con un golpe de castigo que puso el 3-5, pero, justo antes del descanso, el equipo visitante volvió a superar la defensa local para anotar un segundo ensayo y dejar el marcador en 3-10 al final de la primera mitad.

En la reanudación, Os Ingleses mantuvo la iniciativa y buscó recortar distancias, mientras que el CRAT optó por aprovechar sus oportunidades. Un golpe de castigo de los visitantes amplió la ventaja al definitivo 3-13.

Os Ingleses peleó hasta el final, pero no consiguieron sumar MONICA VILA

Los de Lema siguieron apretando en los últimos minutos, buscando el ensayo que les permitiera meterse de nuevo en el partido, pero no conseguieron culminar sus acciones defensivas. La falta de acierto en los últimos metros volvió a condenar a los locales. Tras el partido, el jugador de Os Ingleses, Manolo Amor, lamentó las ocasiones concedidas al rival.

“Foi unha mágoa que o CRAT aproveitase un par de ocos para facernos os dous ensaios, que chegaron nun intre. O resto do partido estivemos atacando”, dice.

Amor también destacó la importancia de mejorar la finalización de las jugadas, aunque se mostró confiado en la evolución del equipo. “Creo que nos falta un pouco para rematar as xogadas, ese pase, ese punto extra. Penso que o imos conseguir bastante pronto”, concluye el jugador del equipo vilagarciano, que ahora visitará al Gijón.