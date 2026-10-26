Nikita Davidovsky logra el triunfo en Sanxenxo

Mosquera, Hernández, Davidovsky, Nascimento, García-Señoráns y Salgueiro Cedida

Nikita Davidovsky se lleva de Sanxenxo el 18º Torneo Internacional Cadete – Fuente Liviana 2026, una cita tenística de Grado 2 que durante toda esta semana se ha estado disputando en las pistas del Círculo Cultural Deportivo, bajo el patrocinio del Concello de la localidad y la Xunta de Galicia.

El jugador ruso demostró estar a un nivel mucho mayor que su oponente, el brasileño Rafel Nascimento, al que ganó por 6-3 y 6-3, aun cuando a Davidovsky se le atragantó el último juego del set que le daría el triunfo final. Davidovsky se marcha de la localidad pontevedresa con el orgullo de haber sido el mejor jugador del Torneo, tras hacerse también el viernes con la final de dobles masculina junto a su coetáneo, Daniil Skorobohaty.

Con la conclusión del Internacional Cadete, La Cultural se despide de los grandes eventos hasta la próxima primavera con el inicio de temporada marcada siempre por el Futures, un M15.000$ que siempre atrae a un buen elenco de jugadores, ya en su etapa profesional, de todo el mundo. Sin duda alguna, 2027 será un año relevante para el Círculo Cultural Deportivo Sanxenxo, con la celebración del 25 Aniversario del ITF World Tennis Tour Juniors, un J300 declarado como uno de los torneos más importantes del mundo para la categoría del tenis juvenil.

A la entrega de premios asistieron la Directora Territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Blanca García-Señoráns; el presidente de la Federación Gallega de Tenis, José Mosquera; el presidente de La Cultural, Paco Hernández; y también la vicepresidenta, Dolores Salgueiro.