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+Deportes

El Rotogal Boiro cede en A Cachada ante un Zaragoza líder

Los de Chicho Alves perdieron por 1-3 en un partido que se decidió en los pequeños detalles

María Caldas
26/10/2026 18:24
rotogal
El Rotogal Boiro brindó su mejor voleibol en casa
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El Rotogal Boiro no pudo sumar los tres puntos en casa ante el Indescar Zaragoza. Los de Chicho Alves cedieron por un 1-3 ante el líder en un encuentro que se decidió por pequeños detalles.

Lo cierto es que los boirenses plantearon un partido muy serio, pero el acierto de los visitantes en los momentos determinantes del encuentro terminó por condenar a un Rotogal que empezó dominando en el primer set, en el que consiguieron una ventaja de más de diez puntos ante un gran Zaragoza.

Ante la inquebrantable versión que estaba mostrando el equipo local, el Zaragoza subió la intensidad en el segundo set para igualar el partido, que pudo caer para cualquier lado. Pero el receptor visitante Jhon Murillo, figura clave en la victoria del Zaragoza, consiguió desequilibrar el encuentro en A Cachada.

“No hay nada que reprocharle al equipo. La afición disfrutó de un partidazo, todo el mundo lo dijo. Estamos contentos por ese lado, solo queda seguir creciendo para ver si la próxima puede caer de nuestro lado”, comenta el técnico del Rotogal Boiro tras la derrota en casa.

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