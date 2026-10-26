Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Máster Gym cumple una destacada actuación en la Supercopa de España

María Caldas
26/10/2026 19:00
judo
Los deportistas en la competición
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Máster Gym Vilagarcía se desplazó a Avilés para disputar la Supercopa de España con más de 1800  participantes, de los cuales sólo en  categoría Infantil superaron los 500 judokas venidos de toda España además de la participación internacional. 

Vilagarcía estuvo muy bien representada  por dos judokas del Gimnasio Máster Gym en la categoría Infantil,  Antón Lojo en  +66Kg e Iria Méndez Lajos en  -63Kg con una buena actuación.

Antón Lojo cayó después de cinco combates contra el local Gabriel Pelayo. Por su parte, Iria Méndez Lajos no pudo hacerse con el bronce después de ir ganando este  quinto y último combate con superioridad, ya que a falta de pocos segundos para finalizar, el árbitro, a raíz de una pequeña indisposición, no permitió que siguiera, dando así por vencedora a la judoka canaria Valeria Suárez.

Sus profesores se muestran muy contentos con su actitud y  actuación  y consideran que estos dos judokas están teniendo una muy buena progresión y ven en ellos un gran potencial para conseguir alcanzar los primeros puestos del podio en las competiciones por venir.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620