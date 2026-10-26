El Máster Gym cumple una destacada actuación en la Supercopa de España

Los deportistas en la competición Cedida

El Máster Gym Vilagarcía se desplazó a Avilés para disputar la Supercopa de España con más de 1800 participantes, de los cuales sólo en categoría Infantil superaron los 500 judokas venidos de toda España además de la participación internacional.

Vilagarcía estuvo muy bien representada por dos judokas del Gimnasio Máster Gym en la categoría Infantil, Antón Lojo en +66Kg e Iria Méndez Lajos en -63Kg con una buena actuación.

Antón Lojo cayó después de cinco combates contra el local Gabriel Pelayo. Por su parte, Iria Méndez Lajos no pudo hacerse con el bronce después de ir ganando este quinto y último combate con superioridad, ya que a falta de pocos segundos para finalizar, el árbitro, a raíz de una pequeña indisposición, no permitió que siguiera, dando así por vencedora a la judoka canaria Valeria Suárez.

Sus profesores se muestran muy contentos con su actitud y actuación y consideran que estos dos judokas están teniendo una muy buena progresión y ven en ellos un gran potencial para conseguir alcanzar los primeros puestos del podio en las competiciones por venir.