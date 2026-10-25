Tania Álvarez y Tono Campos destacan en Gualeguaychú

Tania Álvarez durante la competición Cedida

Los palistas del CMDC Breogán do Grove Tania Álvarez y Tono Campos disputaron las finales del K1 sénior femenino y el C1 sénior masculino en el Campeonato del Mundo de Piragüismo que se celebra en Gualeguaychú, en Argentina. Ambos llegaron a la competición mundialista tras imponerse en sus respectivas pruebas en el selectivo nacional, llegando al campeonato en un buen momento de forma.

Por un lado, Tania Álvarez llegaba a Argentina con el objetivo de seguir consolidándose entre las mejores palistas internacionales. Así, en la final del K1 sénior femenino se hizo con la quinta posición tras completar la prueba en un tiempo de 2:03:20.53, frente a los 2:01:48.06 que hizo la sueca Melina Andersson. El triunfo en la clasificación fue para la australiana Rebecca Mann, que se llevó el oro con un cronómetro de 2:00:40.41.

Las segunda posición fue para la checa Katerina Milova, y el podio lo completó la danesa Pernille Hostrup. Hoy, Tania Álvarez tendrá una nueva oportunidad para sumar un metal mundial, ya que la palista del Breogán disputará la final del K2 sénior femenino junto a Tania Fernández, con quien ya se proclamó campeona del mundo en dicha categoría el pasado 2025, por lo que ahora buscan repetir su éxito.

El lado masculino

Por el apartado masculino, el grovense Tono Campos, una de las figuras más experimentadas y consolidadas en el piragüismo de maratón, volovía a medirse a la élite internacional en el Mundial de Argentina.

En esta ocasión, Campos se quedó muy cerca de tocar metal, ya que se colocó en la cuarta posición del C1 sénior masculino tras completar la prueba en un tiempo de 1:46:01.16 frente al 1:45:52.70 que firmó el polaco Mateus Borgiel. La primera plaza de la categoría fue para el portugués Ricardo Coelho, que finalizó la prueba en un tiempo de 1:45:10.54. El segundo lugar fue para el húngaro Mihaly Pluzsik.