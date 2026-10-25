Tania Álvarez revalida el oro en el K2 en el Mundial de Argentina

Tania Fernández y Tania Álvarez celebran su gran victoria en el Mundial a la entrada en meta en Argentina RFEP

'Las Tanias' vuelven a hacer historia. Tania Álvarez y Tania Fernández consiguieron revalidar el título de campeonas del mundo en la prueba de K2 sénior femenino en el Mundial de Argentina.

La palista del Breogán, Tania Álvarez, volvía a tocar metal después de quedar quinta en el K1. En esta ocasión, el oro llegó después de completar la prueba en un tiempo de 1:55:12.60. Lo cierto, es que las españolas tuvieron una dura batalla que reñir con las húngaras Panna Sinko y Panna Csepe, que fueron segundas con un ajustado 1:55:13.69.

Las Tanias amplían su espectacular palmarés en la disciplina con otro oro mundial RFEP

El podio lo completaron las sudafricanas Georgia Singe y Jade Wilson con un 1:56:18.66. Así, 'las Tanias' vuelven a repetir un hito que ya consiguieron el pasado 2025 y se consolidan como las mejores internacionales en el K2.

Asimismo, en el último día del Mundial de Argentina, el también palista del Breogán do Grove Tono Campos disputó el C2 sénior masculino junto a Diego Romero. En esta ocasión, la embarcación finalizó en la quinta posición tras completar la prueba en un tiempo de 1:41:48.93.

El bronce se detuvo en un 1:40:34.33, conseguido por los polacos Mateusz Borgiel y Mateusz Zuchora. La segunda posición fue para los españoles Jaime Duro y Manuel Garrido, que finalizaron el C2 en un tiempo de 1:40:13.32.