Tania Álvarez revalida el oro en el K2 en el Mundial de Argentina
La palista del Breogán logró el metal de nuevo junto a Tania Fernández. Tono Campos y Diego Romero fueron quintos en el C2 masculino
'Las Tanias' vuelven a hacer historia. Tania Álvarez y Tania Fernández consiguieron revalidar el título de campeonas del mundo en la prueba de K2 sénior femenino en el Mundial de Argentina.
La palista del Breogán, Tania Álvarez, volvía a tocar metal después de quedar quinta en el K1. En esta ocasión, el oro llegó después de completar la prueba en un tiempo de 1:55:12.60. Lo cierto, es que las españolas tuvieron una dura batalla que reñir con las húngaras Panna Sinko y Panna Csepe, que fueron segundas con un ajustado 1:55:13.69.
El podio lo completaron las sudafricanas Georgia Singe y Jade Wilson con un 1:56:18.66. Así, 'las Tanias' vuelven a repetir un hito que ya consiguieron el pasado 2025 y se consolidan como las mejores internacionales en el K2.
Asimismo, en el último día del Mundial de Argentina, el también palista del Breogán do Grove Tono Campos disputó el C2 sénior masculino junto a Diego Romero. En esta ocasión, la embarcación finalizó en la quinta posición tras completar la prueba en un tiempo de 1:41:48.93.
El bronce se detuvo en un 1:40:34.33, conseguido por los polacos Mateusz Borgiel y Mateusz Zuchora. La segunda posición fue para los españoles Jaime Duro y Manuel Garrido, que finalizaron el C2 en un tiempo de 1:40:13.32.