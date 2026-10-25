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Diario de Arousa

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+Deportes

Meaño recoñece o traballo de catro deportistas locais

O alcalde recoñeceu a traxectoria e a dedicación de Alba Prado, Sara Pérez, Lidia Padin, Judith Prieto, referentes do deporte do municipio nas súas respectivas disciplinas

María Caldas
25/10/2026 09:30
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O alcalde recoñeceu a traxectoria e a dedicación de Alba Prado, Sara Pérez, Lidia Padin, Judith Prieto, referentes do deporte do municipio nas súas respectivas disciplinas.

O Concello de Meaño celebrou un acto de homenaxe a catro deportistas do municipio para recoñecer o seu esforzo, dedicación e compromiso co deporte nas modalidades de tenis de mesa, kickboxing, piragüismo e tamén equitación.

As homenaxeadas foron Alba Prado, na especialidade de tenis de mesa; Sara Pérez, en kickboxing; Lidia Padin en piragüismo; e Judith Prieto, en equitación. O alcalde de Meaño felicitou as catro deportistas e destacou o orgullo que supón para o municipio contar con veciñas que, a través do seu traballo, constancia e ilusión, contribúen a poñer o nome de Meaño no mapa deportivo.

Durante o acto, o rexedor puxo en valor o esforzo e a perseveranza que require a práctica deportiva, así como os valores que transmite o deporte, entre eles a disciplina, o respecto, o compañeirismo e a capacidade de superación. Do mesmo modo, o rexedor de Meaño tamén subliñou a importancia de visibilizar e recoñecer o traballo das deportistas locais, converténdoas nun exemplo para a mocidade e nun estímulo para que as novas xeracións se acheguen así á práctica deportiva.

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