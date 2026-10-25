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+Deportes

La rusa Maryia Bialiauskaya logra el triunfo en el Torneo Internacional de Sanxenxo

La final masculina se jugará hoy en la pista uno

María Caldas
25/10/2026 08:40
Bialiauskaya y Kozlova con Roberto García
Bialiauskaya y Kozlova con Roberto García
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La rusa Maryia Bialiauskaya se impuso, en un intenso partido a tres sets, a la kazaja Yelizaveta Kozolva, por 7-5, 3-6 y 0-6, tras casi tres horas de juego, en los que la de Kazajistán no se lo puso nada fácil, aun cuando cayó redonda en el tercero.

Previamente, y en el último tramo de la tarde de este viernes, se habían disputado las finales de dobles, con triunfo en féminas para las lusas Matilde Figueiredo y Helena Sequeira, que se las vieron con sus coetáneas, las también portuguesas, Carolina Bernardo y Leonor Freitas, a las que derrotaron por 6-2, 0-6 y 2-10.

En chicos, el Internacional Cadete fue para el tándem ruso formado por Nikita Davidovsky y Daniil Skorobahaty, en un encuentro rápido que liquidaron a dos sets por 2-6 y 2-6 contra la dupla greco/croata, compuesta por Konstantinos Kalpaxidis y Luka Mitrovic.

También se jugaron las semifinales individuales masculina, para determinar los finalistas de hoy. que serán el brasileño Rafael Nascimento contra el ruso Nikita Davidovsky, tras vencer el primero al vasco Luar Fernández por 6-1 y 6-0; y el segundo al croata Luka Mitrovic por 3-6 y 1-6. La final será en la pista uno.

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