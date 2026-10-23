Os Ingleses busca su primera victoria ante el CRAT Coruña

Rugby Os Ingleses vs Valladolid MONICA VILA

Os Ingleses afronta este domingo una nueva jornada en la División de Honor B con la visita del CRAT A Coruña a Fontecarmoa, en un partido que dará comienzo a las 12:00 horas. El equipo local llega a la cuarta jornada sin haber ganado aún, tras perder en casa contra Oviedo, que se mantiene invicto, y Vigo, así como en su debut como local contra El Salvador, el otro equipo del Grupo D de la DHB que aún no conoce la derrota. Tras este exigente inicio, Os Ingleses quiere aprovechar la ventaja de jugar en casa y el conocimiento de su próximo rival para cambiar la dinámica de los resultados.

El entrenador David Lema considera que este es un partido especialmente importante, tanto por jugarse en Fontecarmoa como por ser contra un equipo conocido, con el que Os Ingleses ya puede establecer referencias.

“Es un rival con el que tenemos que competir”, afirma el técnico, quien prevé la posibilidad de introducir cambios en el equipo y en la estructura de juego para buscar una respuesta diferente en las jornadas venideras y cambiar así la dinámica.

Lema resalta la capacidad ofensiva del CRAT, un equipo dinámico al que le gusta jugar de mano y que cuenta con delanteros potentes capaces de sorprender también en la línea de tres cuartos.

Para contrarrestar esto, considera fundamental mejorar la organización defensiva, la presión y la contundencia en los contactos. “Necesitamos mejorar, sobre todo, el aspecto del placaje. No estamos siendo tan contundentes como deberíamos”, recalca el técnico.

El trabajo realizado durante las últimas dos semanas ha estado dirigido precisamente a reforzar los mencionados aspectos y lograrasí un equipo de contacto más vertical y también agresivo.

Con estos objetivos, Os Ingleses buscará dar la primera alegría de la temporada ante sus aficionados en el feudo vilagarciano y ante un viejo conocido como son los también recién ascendidos.