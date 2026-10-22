El Internacional Cadete Fuente Liviana de La Cultural de Sanxenxo encarrila la recta final del Torneo

Mañana se celebrarán las finales de dobles Cedida

El Internacional Cadete, que hasta este domingo organiza el Círculo Cultural Deportivo, bajo el patrocinio del Concello de Sanxenxo y la Xunta de Galicia, encarrila su recta final con la celebración, este viernes, de las finales de dobles, tanto en categoría masculina como femenina.

Con el cuadro completo de competición finiquitado en la cuarta jornada de Finales, el Torneo define a los finalistas que este viernes se llevarán el triunfo Grado 2 de La Cultural, en dos emocionantes encuentros en los que se enfrentarán, no antes de las 14.00 horas en duelo exclusivamente portugués, Carolina Bernardo y Leonor Freitas contra Matilde Figueiredo y Helena Sequeira, en chicas, siendo, no antes de las 15.30 horas el partido de categoría masculina del griego Konstantinos Kalpaxidis y el croata Luka Mitrovic, contra el tándem ruso Nikita Davidovsky y Daniil Skorobohaty.

Quienes también estarán en el cuadro de cuartos son el vasco Luar Fernández, que se llevaba por delante al británico John Carney, por 6-2 y 3-6(10/6); el coruñés Pablo Somoza, que hacía lo propio con el polaco Maksymilian Gorski, por un contundente 6-0 y 6-2; y el vigués Javier Lois, que vencía a su homónimo, el jugador local de Sanxenxo, Julio Mariz, por 6-0 y 6-2.

Precisamente Somoza ha sido uno de los jugadores gallegos con mejor proyección, habiendo ganado cinco encuentros desde el inicio del Torneo. Estará en cuartos teniendo enfrente al representante de países bajos Luka Mitrovic.

El programa deportivo para este viernes también contempla, además de las finales de dobles, las semifinales individuales para la compostelana Maire Grace Ryan, que se las tendrá que ver contra la rusa Maryia Bialiauskaya.