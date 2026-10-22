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+Deportes

El Costado TKD Boiro triunfa en el Open Internacional de Mallorca

La expedición regresó con tres medallas de oro y dos de bronce

María Caldas
22/10/2026 14:00
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Desi Rivadulla con la medalla de oro
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El Costado Taekwondo Boiro cumplió un papel destacado en el Open Internacional de Mallorca, consiguiendo tres medallas de oro y dos de bronce. Por un lado, los metales más preciados llegaron de la mano de Desi Rivadulla, una de las deportistas más consolidadas del club, Pablo Fernández y Victor Costado.

Por otra parte, las medallas de bronce fueron obra de Yaiza Rivadulla y Diego Lijo. También participaron en la prueba disputada en la comunidad balear Rodrigo Caamaño, que fue quinto en su categoría, Antón Miranda, quien también ocupó una quinta posición, y Ricardo Otero, Bruno Barreiro y Manuel Lorenzo, todos ellos novenos en sus respectivos pesos. De este modo, los resultados obtenidos, unidos al alto nivel de los combates disputados y al comportamiento ejemplar de toda la expedición, ponen en valor el trabajo diario que se realiza desde el club.

Así, estas medallas consolidan una actuación de gran mérito en el panorama internacional y que permiten al conjunto boirense regresar de Mallorca con la satisfacción del trabajo bien hecho y la mirada puesta en los próximos retos de la temporada venidera.

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