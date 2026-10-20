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Diario de Arousa

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+Deportes

Rianxo acolle a XII edición da Carreira Popular o vindeiro 31 de outubro

A proba está incluída no Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo. A organización espera preto de 700 participantes

María Caldas
20/10/2026 19:15
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A presentación no Concello
Cedida
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Julian Bustelo, alcalde de Rianxo, Julian Alcalde, Concelleiro de Deportes, e Ramón Villanustre, técnico de deportes, presentaron na Casa do Concello a XII Carreira Popular Concello de Rianxo, que se celebrará o vindeiro 31 de outubro. A proba está incluída no Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e no XII Circuíto Provincial de Carreiras Populares, promovido pola Deputación da Coruña.

O alcalde describiu a proba coma unha festa deportiva moi consolidada desde fai anos e que enche Rianxo de deportistas, familiares e afeccionados. Nestes momentos estamos xa preto das 300 persoas inscritas e agárdase chegar, coma habitualmente, aos 600/700 participantes.

O circuíto para as categorías absolutas é de 10 k, sendo moi atractivo porque vai polo centro da vila e os participantes reciben o continuo apoio do público. Asemade, ten un tramo moi pegado á beira do mar, sendo tamén moi chan, o que permite que se fagan bos resultados persoais.

A inscrición segue aberta ata o martes 27 de outubro de 2026 ás 23:59 horas, (emesports.es) non sendo posible inscribirse despois desa data por temas organizativos e de seguros. Destacar tamén a grande participación de pequenos deportistas a partir de tres anos.

Ademais dos premios económicos hai un especial para os deportistas locais que gañen a carreira. O trofeo Xosé Neira Hermina, que lembra a un dos nosos deportistas mais veteráns, que estivo participando nesta proba mais alá dos 80 anos. Tamén haberá medallas para todos os participantes e agasallo de camiseta da proba para as categorías absolutas.

As bases

O lugar de saída e de chegada será a Praza de Castelao. Establécense catro percorridos, aos que se darán as voltas indicadas na táboa de distancias, por un lado, o amarelo, que serán 100 metros, o verde que son 500 metros, o azul que son 750 metros, e por último, o vermello de 3.333 metros.

Os prezos de inscrición aprobaranse na Xunta de Goberno Local do Concello de Rianxo, sendo gratuíto para as categorías de xoubas a sub 16 e “sapatilla inclusiva” e cun precio de oito euros para o resto das categorías, que son Sub 18, Sub 20, Sub 23, sénior e tamén a máster.

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