El Club Biqueira triunfa en el Campeonato Gallego

El conjunto juvenil con sus profesoras Cedida

El Club Biqueira se desplazó a Ourense para participar en el Campeonato Gallego Base de Conjuntos, competición clasificatoria para el Campeonato de España, que se celebrará el próximo mes de noviembre en Cartagena.

La entidad grovense participó con dos conjuntos, obteniendo unos resultados extraordinarios que reflejan el esfuerzo, la dedicación y el trabajo realizado durante toda la temporada.

Por un lado, el conjunto benjamín, que compite por primera vez en el nivel nacional tras lograr el ascenso el pasado mes de junio, se proclamó subcampeón gallego, firmando una actuación excepcional. El equipo está formado por Lucía, Sara, Valeria, Nora y Aitana.

El cuadro benjamín del Biqueira Cedida

Por su parte, el conjunto juvenil consiguió alzarse con el título de campeonas gallegas en una categoría de gran complejidad técnica, en la que las gimnastas compitieron con cintas y aros. El conjunto está integrado por Lucía, Raquel, Mariña, Mara, Enma y Daniela.

Este magnífico resultado les otorga el pase directo al Campeonato de España, donde tendrán la oportunidad de representar a Galicia y al Club Biqueira en la máxima cita nacional de la categoría.