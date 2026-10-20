El Breogán “campeona” en la Liga Gallega de Barco Dragón

Los palistas del Breogán en A Coruña Cedida

El CMDC Breogán do Grove se proclamó campeón de la Liga Gallega de Barco Dragón en aguas de A Coruña. Las centolas y centolos se proclamaron campeones de la Regata de Dragones Cidade da Coruña con un total de 310 puntos, seguido por el Cidade de Lugo con 214 puntos y as Bolboretas da Coruña con 191 puntos.

En la clasificación a nivel de embarcaciones, el Breogán también lideró el medallero de esta competición, obteniendo un total de cinco medallas: tres de oro y dos de plata. El medallero podría haber sido mejor, ya que el bote A en la categoría femenina sénior obtuvo el mejor tiempo, pero fue descalificado por un supuesto “cambio de carril”.

Las medallas de oro llegaron de la mano del DB12 Open VeteranoA, el DB12 Mujer Veterano A y el DB12 Mixto Veterano A. Los bronces fueron obra del DB12 Open Sénior A y el DB12 Mixto Sénior A.

De este modo, los grovenses se proclamaron campeones de liga por segundo año consecutivo tras disputar la cuarta y última regata de la misma, en la que en todas las regatas disputadas se hicieron con el primer puesto en la clasificación general de las embarcaciones.

El Rías Baixas-Boiro

Por otro lado, el Club de Piragüismo Rías Baixas-Boiro disputó el Campeonato del Mundo de Barco Dragón, en la ciudad china de Hangzhou.

Hasta allí, la entidad boirense desplazó a nueve de sus deportistas que formaron parte de la Selección Española. Los representantes fueron Luis Ourille, Diego Vidal, Pablo Silva, Adrián Mosquera, Luis Cobián, Brais Sánchez, Jakub Michalowicz, Antía Landeira y Noa Conde, consiguiendo cuatro medallas mundiales.

Los palistas con sus medallas Cedida

Por un lado, las platas llegaron por el DB8 Open en 2000 metros, y el DB10 Femenino también en los 2000 metros. Las dos medallas restantes fueron bronces conseguidos por el DB10 Mixto en 2000 metros, y el DB10 Femenino en la distancia de 200 metros.