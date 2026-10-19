Xurxo Neo triunfa en el Campeonato Gallego de Trail celebrado en Rubiáns

Las categorías TR4 y TR5 contaron también con un apartado de participantes infantiles MONICA VILA

Vilagarcía de Arousa acogió el Campeonato Gallego de Trial 2026, en las categorías TR1, TR2, TR3, TR4 Y TR5. En estas dos últimias también hubo categoría infantil. El evento se desarrolloró en Rubiáns, bajo la organización del Motoclub SQeM y la colaboración de la Federación Gallega de Motociclismo.

Así, la prueba comenzó en la jornada matinal con salida desde el local de la Asociación Veciñal O Souto de Rubiáns, en dónde también estaría la línea de meta. En total, medio centenar de pilotos de nivel nacional y europeo se citaron en la localidad vilagarciana.

Dos categorías contaron con participación infantil MONICA VILA

La carrera concluyó pasadas las 14:30 horas con la llegada de los últimos pilotos tras completar las tres vueltas del circuito planteado por el Monte Perrón. El campeonato se disputa en todas sus pruebas bajo el formato clásico de penalización por puntos, por lo que el piloto que sume la menor puntuación tras completar las tres vueltas a las resulta el ganador de su categoría.

El campeonato se desarrolló en el Monte Perrón MONICA VILA

La TR1 es la categoría más destacada del Campeonato Gallego de Trial, ya que está reservada para para los pilotos con mayor nivel técnico, ya que es la que pasa por las zonas de mayor dificultad.

En dicha categoría el triunfo fue absoluto del club Oza Dos Ríos Motor Club. La primera posición fue para su piloto Xurxo Neo, al tener solo un ocho de puntuación. En la segunda posición se colocó su compañero de equipo Ero Álvarez, con 27 puntos.

La tercera plaza fue para Miguel Romero con 33, y la cuarta para Marcos Romero con 47. Ya en la TR2 la participación fue mayor. La primera plaza fue para Sergi Bellavista con cinco puntos, completando el podio Luis Martínez con seis, y Ángel Fernández, del Trialco, con 11. En la cuarta posición quedó Carlos Miguéns, del club anfitrión, con 39.

Medio centenar de pilotos participaron en la prueba MONICA VILA

En la TR3 el triunfo fue para David Villar con 10 puntos, seguido de Marco Labayos (24), y de Hugo Solla (31). Por otro lado, en la TR4, Jorge Sánchez, del Trialco, fue primero con solo un punto. Andrés Soto, de O Petouco, segundo con cuatro, y Aitor Sandín tercero.

En categoría infantil, Kilian Marques fue primero (11), Rodrigo Rodrigues segundo (38), y Ávaro Torres tercero (68). En TR5, Jose Antonio Gómez fue primero (15), Francisco Trillo segundo (20) y Jesús Barrientos tercero (20). En infantil venció Mateo Cobas(26) y Diego Amigo (55) fue segundo.