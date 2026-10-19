Sanxenxo levanta el telón del 18º Torneo Internacional Cadete de tenis

La primera jornada en Sanxenxo Cedida

El inicio de la semana conllevaba en el Círculo Cultural Sanxenxo el arranque de la Fase de Finales del 18º Torneo Internacional Cadete, tanto en individuales como en dobles, masculino y femenino. Con 24 encuentros programados a lo largo de la jornada, la equidad marcaba el reparto de los partidos, en ambas categorías. La protagonista del día, sin duda alguna, fue la jugadora sanxenxina María Vilavedra.

La tenista, perteneciente a la escuela de tenis de La Cultural, ganó su partido contra la estonia Suzanna Hvingija, en un encuentro a tres sets, en el que la de Sanxenxo fue de menos a más, creciéndose en la cancha a medida que pasaba más tiempo sobre ella.

Prueba de ello han sido los resultados mostrados por la pizarra: 1-6, 6-1 y 6-2. Alegría generalizada en el Círculo Cultural y demostración de que la fórmula del cambio en la ejecución del Torneo, funciona.

Triunfos generalizados de las representantes españolas, protagonizados por la madrileña Ariadne Puente, que venció a la portuguesa Matilde Figueiredo, por 6-3 y 6-2; la coruñesa Ana Victoria Mella, que ganó a la también lusa Carolina Bernardo, por 6-0, 6-7 y 6-2; la compostelana Maire Grace Ryan, a la inglesa Sienna Charsley, por 7-5 y 7-5; o el ya mencionado de la sanxenxina Vilavedra contra la tenista estonia Hvingija.

El Concello de Sanxenxo, la Xunta de Galicia y Fuente Liviana son patrocinadores del Internacional Cadete, que se jugará hasta el próximo domingo 25 de octubre en las pistas de La Cultural, con acceso libre y gratuito. Más de una quincena de países están representados, con amplia participación española entre los que se encuentran tenistas de la comunidad autonómica.