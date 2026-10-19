La academia O Norte sigue creciendo y abre una sede en Ribeira

Abel Rey y Germán Rodríguez en la sede de O Norte Cedida

Tras el éxito cosechado durante estos dos últimos años en la academia O Norte de A Pobra do Caramiñal, O Norte da un nuevo paso en su crecimiento con la apertura de su gimnasio en Ribeira, ampliando su oferta deportiva y acercando su filosofía a más personas.

O Norte es un único centro deportivo con dos sedes, una en A Pobra do Caramiñal y otra en Ribeira, dedicado a la enseñanza de las artes marciales, los deportes de contacto y el entrenamiento físico.

Ambas sedes están especializadas en Kenpo Karate, MMA (Artes Marciales Mixtas) y entrenamiento personal, ofreciendo formación tanto a quienes desean iniciarse en estas disciplinas como a quienes buscan perfeccionar su técnica, mejorar su condición física o alcanzar nuevos objetivos deportivos.

El centro deportivo O Norte Cedida

Además, la sede de O Norte Ribeira dispone de una sala de pesas, pensada para complementar los entrenamientos y mejorar la fuerza y el rendimiento físico. Todo ello en un ambiente familiar, cercano y sin saturaciones, donde cada persona puede entrenar con comodidad, tranquilidad y atención personalizada.

Al frente de ambas sedes se encuentran dos profesionales con una sólida preparación deportiva, como son Abel Rey, cinturón negro 5.º dan, Técnico Deportivo de Nivel 3 y maestro de Educación Física, y Germán Rodríguez, cinturón negro 3.º dan y Técnico Deportivo de Nivel 2.

Germán y Abel seguirán al frente de las clases Cedida

La filosofía de O Norte se fundamenta en la disciplina, el respeto, la constancia y la superación personal. Su objetivo es ofrecer un espacio donde cada alumno pueda progresar a su ritmo, disfrutar del deporte y sentirse parte de una gran familia.